Laut Frontmann Stephen Pearcy werden sich die Glamrocker von RATT 2017 zurückmelden, vielleicht sogar mit einem neuen Album, nachdem sich zumindest drei Original-Mitglieder, namentlich Pearcy, Gitarrist Warren DeMartini und Bassist Juan Croucier neulich die Namensrechte ihrer Band gegenüber ihrem ehemaligen Drummer, Bobby Blotzer, gerichtlich erstritten hatten.



Pearcy zumindest hat in etwa Folgendes gezwitschert: "Seid 2017 bereit! "Out Of The Cellar" die Rückkehr der wahren RATT."