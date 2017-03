Die US-Speed/Power Metaller von RAVAGE aus Boston planen für den 26. Mai 2017 die Veröffentlichung eines neuen Albums, das auf den Namen "Return Of The Spectral Rider" hören wird



"Return Of The Spectral Rider" ist der erste Tonträger seit Veröffentlichung der "The End Of Tomorrow"-LP via Metal Blade aus dem Jahre 2009.



Hier zur Erinnerung der Clip zu dem Track "Grapes Of Wrath" von "The End Of Tomorrow":