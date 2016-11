„Down The Wasteland“ ist nach dem 2014 veröffentlichten Debüt „Descent From The Underworld“ der zweite Longplayer von RAVEN LORD. Das Album erscheint zunächst im digitalen Format am 13.12.2016.







RAVEN LORD - Down the Wasteland

Tracklist:

01 Hail To The Gods

02 Medusa The Reaper

03 New Generation

04 Down The Wasteland

05 Coming Home

06 Last Man Standing

07 Against The Wind

08 Touch The Sky

09 Gathering Stones





Line-Up RAVEN LORD:

Csaba Zvekan [EXORCISM, METAL MACHINE] - Vocals

Joe Stump [HOLY HELL, REIGN OF TERROR] - Lead Guitars

George Karafotis [VERMILLION DAYS, OPERATION X] - Rhythm Guitars

Lucio Manca [DOMINICI]- Bass Guitar

Garry King [JOE LYNN TURNER] - Drums