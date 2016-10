Am 11. November erscheint 2016 RAVENCULTs neues Album, "Force Of Profanation"", via Metal Blade Records.



Die griechischen Black Metaller haben davon nun hier die zweite Single, "Tormentor Of Flesh", veröffentlicht.

RAVENCULT zu dem Track: ""Tormentor Of Flesh"ist das erste Stück des neuen Albums und ein Frontalangriff der typischen Gangart mit unserem charakteristischen Riffs. Der Text handelt von lasterhaften Handlungen, der Folter geheiligten Fleisches, wohingegen die Musik unsere Leidenschaft für 80er-Götter wie POSSESSED/VENOM/SLAYER widerspiegelt. Suhlt Euch in Blasphemie!"



"Force of Profanation" ist RAVENCULTs Debüt für Metal Blade (das dritte Album insgesamt) und wird als CD und Vinyl erhätlich sein.



Tracklist "Force of Profanation":



01. Tormentor of Flesh

02. In Macabre Triumph

03. Beneath the Relics of Old

04. Merciless Reprisal

05. Into Depths

06. Doom Oracle

07. Altar of Impurity

08. Temple of the Void



RAVENCULT sind:



Alex - Vocals

Stef - Gitarre

Kostas - Bass

JV - Drums