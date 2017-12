Das neue Album von REBELLION nennt sich "A Tragedy In Steel Part II: Shakespeare's King Lear" und erscheint am 26.01.2018 via Massacre Records. Hier nun die Tracklist sowie das Albumcover.



Tracklist:



01. A Fool's Tale

02. Dowerless Daughter

03. Thankless Child

04. Stand Up For Bastards

05. Storm And Tempest

06. Demons Of Madness

07. The Mad Shall Lead The Blind

08. Black Is The World

09. Battle Song

10. Blood Against Blood

11. Truth Shall Prevail

12. Farewell





"A Tragedy In Steel Part II: Shakespeare's King Lear" wurde von Oliver Geibig und Tomi Göttlich produziert und von Oliver Geibig im Tonetown Music Studio gemischt und gemastert. Das Artwork wurde von Björn Goosses / Killustrations (Kataklysm, The Very End, Sodom, Hackneyed) gestaltet.



REBELLIONs neues Album "A Tragedy In Steel Part II: Shakespeare's King Lear" wird als CD Digipak mit ausführlichem Booklet erhältlich sein.