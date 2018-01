Am 26.Januar 2018 erscheint das neue REBELLION-Album "A Tragedy In Steel Part II - Shakespeare's King Lear". Jetzt haben die Gießener Powermetaller mit dem Opener "A Fool's Tale" das erste Video dazu veröffentlicht.







"A Tragedy In Steel Part II - Shakespeare's King Lear" Tracklist:



01. A Fool’s Tale

02. Dowerless Daughter

03. Thankless Child

04. Stand Up For Bastards

05. Storm And Tempest

06. Demons Of Madness

07. The Mad Shall Lead The Blind

08. Black Is The World

09. Battle Song

10. Blood Against Blood

11. Truth Shall Prevail

12. Farewell





REBELLION

Line-Up:



Michael Seifert – Vocals

Oliver Geibig – Gitarre

Stephan Karut – Gitarre

Tomi Göttlich – Bass

Tommy Telkemeier – Drums