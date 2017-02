RED DRAGON CARTEL, die Band um ex-OZZY OSBOURNE-Gitarrist Jake E. Lee [BADLANDS], hat als neuen Trommler Phil Varone [SAIGON KICK, ex-SKID ROW] rekrutiert, der ab sofort Jonas Fairley ersetzt, der auf dem selbstbetitelten Debüt der Band von 2014 gespielt hatte.



Das Line-Up wird komplettiert durch Sänger Darren James Smith und Bassist Anthony Esposito und RED DRAGON CARTEL werkeln derzeit in Pennsylvania an neuem Songmaterial, bevor es ins Studio zu den Aufnahmen zu Album No. 2 gehen soll, das Ende 2017 in den Läden stehen wird.