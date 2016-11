Die um Rik Emmett [TRIUMPH] versammelten RESOLUTION9 haben mit "End Of The Line" einen neuen Song inklusive Lyric-Video vorgestellt. Die Nummer stammt von ihrem neuen Album "RES 9", das am 11. November über die Mascot Label Group erscheinen wird.







01. Stand Still

02. Human Race [Feat. Alex Lifeson]

03. I Sing [Feat. James LaBrie]

04. My Cathedral

05. The Ghost Of Shadow Town

06. When You Were My Baby

07. Sweet Tooth

08. Heads Up

09. Rest Of My Life

10. End Of The Line [feat. Alex Lifeson & James LaBrie]

11. Grand Parade [Feat. Gil Moore & Mike Levine]