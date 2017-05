Nachdem REVOCATION letzten Sommer ihren sechsten Longplayer 'Great Is Our Sin' veröffentlicht haben, ist es diesen Sommer an der Zeit, nach Europa zurückzukehren, um die zweite Tour zum neuen Album zu absolvieren!



REVOCATIONs David Davidson meint dazu

"Wir sind hocherfreut darüber, endlich unseren ersten Europäischen Festivalrun anzukündigen! Dabei werden wir einige sehr geile Festivals spielen, aber auch ein paar Clubshows mit Gorguts, Converge, Havok, Fallujah und Venom Prison. Überflüssig zu erwähnen, dass ihr dieses großartige Line-Up nicht verpassen wollt, wir sehen uns im August!"



REVOCATION Europe summer 2017

11.08.17 Belgium Ieper @ Ieper Festival

12.08.17 Czech Rep Jaromer @ Brutal Assault

14.08.17 Germany Wiesbaden @ Schlachthof w/ Gorguts, Havok, Fallujah, Venom Prison

15.08.17 Germany Leipzig @ Naumanns w/ Gorguts, Havok, Fallujah, Venom Prison

16.08.17 Netherlands Rotterdam @ Baroeg w/ Gorguts, Havok, Fallujah, Venom Prison

17.08.17 Germany Oberhausen @ Kulttempel w/ Gorguts, Havok, Fallujah, Venom Prison

18.08.17 Germany Dinkelsbühl @ Summer Breeze

20.08.17 France Saint Nolff @ Motocultor

21.08.17 Slovakia Bratislava @ Majestic Music Club support to Converge, w/ Gorguts, Havok

22.08.17 Austria Vienna @ Arena support to Converge, w/ Gorguts, Havok

23.08.17 Germany Munich @ Backstage support to Converge, w/ Gorguts, Havok

24.08.17 Switzerland Aarau @ Kiff support to Converge, w/ Gorguts, Havok

25.08.17 France Paris @ Trabendo support to Converge, w/ Gorguts, Havok