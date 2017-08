Die um Deen Castronovo [JOURNEY, BAD ENGLISH], Doug Aldrich [THE DEAD DAISIES, WHITESNAKE, DIO], und Jack Blades [NIGHT RANGER, DAMN YANKEES] versammelten REVOLUTION SAINTS haben mit "Freedom" einen neuen Videoclip veröffentlicht. Die Nummer stammt von ihrem kommenden Album "Light In The Dark", das am 13. Oktober über Frontiers Music in die Regale kommen wird.