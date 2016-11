Fabio Lione, Luca Turilli, Dominique Leurquin, Patrice Guers und Alex Holzwarth verkünden die Wiedervereinigung der Originalmitglieder von RHAPSODY sowie ihre dazugehörige Jubiläums-Abschiedstour!



Die italienische Band RHAPSODY findet sich erneut zusammen um ihr 20. Bandjubiläum seit ihrer ersten Veröffentlichung zu feiern. Die Bandmitglieder werden gemeinsam Bandklassiker und ihr Album »Symphony Of Enchanted Lands« in voller Länge spielen!



Luca Turilli kommentiert:"Ich bin total aufgeregt und freue mich, Teil dieses einmaligen und besonderen Events, zusammen mit Fabio und meinen anderen Freunden, sein zu können. Die Tatsache, dass wir Songs wie 'Wings Of Destiny', 'Beyond The Gates Of Infinity' und 'The Dark Tower Of Abyss' spielen werden, die alle zuvor noch nie live performt wurden, wird die beste Art und Weise sein um unser 20 Jähriges Jubiläum zu feiern. Es ist der wohl beste Grund um sich zum letzten Mal zusammen zu finden. Diese Abschiedstour bedeutet für mich das Ende eines wichtigen Kapitels in meiner Musikkarriere, da ich mich in Zukunft ausschließlich auf meinen Cinematic Musikstil mit meiner neuen "Luca Turilli's RHAPSODY" Band und auf andere wichtige Projekte konzentrieren werde. Ihr dürft so ein unglaubliches Ereignis auf keinen Fall verpassen! Es wird das letzte Mal sein, dass ihr mich, Fabio und Alex Holzwarth zusammen die Songs von RHAPSODY performen sehen werdet. Wir warten auf euch alle um diese wundervollen Emotionen zu teilen und um zusammen unvergessliche Nächte zu kreieren!"



Fabio Lione fügt hinzu:"'Magie"... das ist, was ich schon immer in Musik finden wollte. Und wenn ich an diese unglaubliche Chance denke, noch einmal mit Luca, Holzy, Dominique und Patrice auf der Bühne zu stehen um unser 20 Jähriges Jubiläum zu feiern, dann kann ich reinen Gewissens sagen: Das ist Magie! Was für ein emotionaler Moment, unseren Freund Christopher Lee, unsere Geschichten und unsere Gefühle zu gedenken! Nach so vielen Jahren und so vielen Dingen die passiert sind, denke ich, dass die Zeit dafür gekommen ist, dieses wichtige Kapitel in meinem Leben in der bestmöglichen Art und Weise zu schließen, in dem ich mit meinen alten Freunden noch ein letztes Mal diese "Magie" teile! Wir zelebrieren 20 Jahre Bandgeschichte mit euch allen, liebe Fans, in einer unvergesslichen und glorreichen Abschiedsparty. Seid ein Teil davon!"