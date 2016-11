Fabio Lione, Luca Turilli, Dominique Leurquin, Patrice Guers und Alex Holzwarth haben verkündet, dass es eine Reunion der Original-Mitglieder von RHAPSODY im Rahmen einer Abschiedstournee geben wird.



Die italienischen Symphonic Power Metaller RHAPSODY werden sich zu Ehren des 20. Geburtstags ihrer ersten gemeinsamen Veröffentlichung, "Symphony Of Enchanted Lands", für die "20th Anniversary Farewell Tour" letztmalig im o.g. Original-Line-Up reformieren und genanntes Album komplett auf die Bühne bringen, natürlich neben diversen Bandklassikern.



Luca Turilli wird sich zukünftig ausschließlich seiner neuen Band, LUCA TURILLI'S RHAPSODY, widmen, während Keyboarder Alex Staropoli weiterhin mit RHAPSODY OF FIRE Musik machen wird.



LUCA TURILLI'S RHAPSODY umfasst neben Mainman Turilli noch ex-RHAPSODY-Gitarrist Dominique Leurquin, ex-RHAPSODY-Bassist Patrice Guers, Sänger Alessandro Conti (TRICK OR TREAT) und Drummer Alex Landenburg (AT VANCE, ANNIHILATOR, MEKONG DELTA, STRATOVARIUS).