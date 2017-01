Nachdem die italienischen Symphonic Power Metallelr von RHAPSODY OF FIRE erst kürzlich mit Sänger Giacomo Voli und Drummer Manu Lotter zwei neue Mitglieder präsentierten, kündigt die Truppe fürs Frühjahr eine besondere Veröffentlichung an: Diese wird ein 75 Minuten starkes Album, bestehend aus komplett neu eingespielten Songs der ersten fünf RHAPSODY-Jahre (also 1997 bis 2002), sein. Für den Mix wurde Seeb Levermann [ORDEN OGAN] engagiert.



Mit einer Veröffentlichung via AFM darf bereits im Frühjahr 2017 gerechnet werden.