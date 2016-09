Frontmann Fabio Lione hat seinen Platz hinter dem Mikrofon bei den Italienern von RHAPSODY OF FIRE aufgegeben.



Es sei für ihn "an der Zeit, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen, sowohl als Musiker, als auch als Mann" und man trennt sich in aller Freundschaft.

Lione hatte sich RHAPSODY OF FIRE im Jahre 1995 angeschlossen und insgesamt elf Alben mit der Band aufgenommen.



Fabios neue Band, ETERNAL IDOL, wird ihr Debüt-Album, "The Unrevealed Secret", am 02. Dezember 2016 via Frontiers Music Srl veröffentliche

Mit von der Partie sind dabei neben Signore Lione der italienische Gitarrist Nick Savio (ex-HOLLOW HAZE), die Sängerin Giorgia Colleluori, Drummer Camillo Colleluori (beide HOLLOW HAZE) und Andrea Buratto (SECRET SPHERE, HELL IN THE CLUB) am Bass.