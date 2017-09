Die seit einiger Zeit als RIOT V firmierenden U.S. Metaller RIOT haben einen Vertrag mit Nuclear Blast Records abgeschlossen. Derzeit arbeitet die Band zusammen mit Produzent Chris "The Wizard" Collier [METAL CHURCH, FLOTSAM AND JETSAM, SLIPKNOT, KORN] am Nachfolger zum 2014 erschienenen "Unleash The Fire", der Anfang 2018 in den Handel kommen soll.