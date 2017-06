Metal Blade legen die RIOT-Alben "Inishmore"', "Shine On" und "Sons of Society" am 30. Juni 2017 als CD und Vinyl neu auf, nachdem das Label in den letzten Jahren bereits diverse RIOT-Klassiker wieder erhältlich gemacht hatte.



"Inishmore" wird dabei als Digpaki-CD mit vier Bonustracks ("15 Rivers", "Red Reign", "Danny Boy" und "15 Rivers (Acoustic Demo)", sowie auf Vinyl in vier verschiedenen Versionen erhältlich sein, "Sons Of Society" wird ebenfalls als Digi-CD mit fünf Bonustracks (instrumentale Rough Mixe von fünf Albumsongs), sowie auf Vinyl in vier verschiedenen Versionen erhältlich sein.

"Shine On" erscheint als Digpak-CD mit der Bonus-Live-DVD"'Live At Club Citta January 31st, 1998": diese DVD enthält eine vollständige Liveshow und einige extra Liveclips und Videoclips und ganze 31 Titel insgesamt.



Alle drei Alben wurden von Patrick Engel remastert, die LP-Versionen kommen jeweils mit 350 g-Covern, Inserts und Poster, die Digi-CDs mit Poster-Booklets.