"Bring The Hammer Down", das neue Video von RIOT V, der Band um die verbliebenen Mitglieder der legendären US-Metaller von RIOT, kann hier in Augenschein genommen werden.



Der Clip wurde bei "Phat Cat Guitars" in Saginaw, Michigan aufgenommen, als die Band für eine Tour durch Japan geprobt hat.

"Bring The Hammer Down" stammt von RIOT Vs Debütalbum, "Unleash The Fire", das im Oktober 2014 via SPV/Steamhammer in den Handel gelangt ist. Die Scheibe war die erste RIOT-Veröffentlichung ohne Bandgründer und Mainman Mark Reale, der Anfang 2012 verstorben war und bereits nur noch zum Teil beim 2011er Reunion-Album, "Immortal Soul", hatte mitwirken können.



Das RIOT V-Line-Up besteht aus Don Van Stavern, Gitarrist Mike Flyntz, Sänger Todd Michael Hall (BURNING STARR, REVERENCE), Frank Gilchriest und Gitarrist Nick Lee.