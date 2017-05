Ex-WHITE ZOMBIE-Mainman ROB ZOMBIE plant die Veröffentlichung seines im Rahmen des letztjährigen "Riot Fest" in Chicago mitgeschnittenen Auftritts, bei dem Mr. Zombie den WHITE ZOMBIE-Klassiker von 1994 "Astro-Creep: 2000 – Songs Of Love, Destruction And Other Synthetic Delusions Of The Electric Head" in seiner Gänze aufgeführt hatte.

Der Gig wurde im September 2016 professionell aufgenommen und wird derzeit von Chris "Zeuss" Harris gemixt, eine Veröffentlichung für Ende 2017 ist in Planung.



WHITE ZOMBIE hatten sich im Jahre 1997 aufgelöst, seitdem firmiert ROB ZOMBIE als Solo-Künstler.