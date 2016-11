Ein neues Video zu dem Song "Get Your Boots On! That's The End Of Rock And Roll!" von ROB ZOMBIE kann hier in Augenschein genommen werden.

Der Track stammt vom aktuellen ROB ZOMBIE-Album, "The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser", das bereits das zehnte Solo-Werk nach Auflösung von WHITE ZOMBIE darstellt. und im April 206 via UMe/T-Boy Records veröffentlicht wurde.



"The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser" wurde von Chris "Zeuss" Harris produziert und von und mit Gitarrist John 5, Bassist Piggy D und Drummer Ginger Fish eingespielt [allesamt MARILYN MANSON].