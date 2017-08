Schockrocker ROB ZOMBIE werkelt derzeit bereits an einem Nachfolger zu "The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser" von 2016.



"The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser" wurde im April 2016 via UMe/T-Boy Records veröffentlicht, produziert wurde von Chris "Zeuss" Harris und neben Mr. Zombie haben die ex-MARILYN MANSON-Musiker John 5, Piggy D. und Drummer Ginger Fish mitgewirkt.