Das ROCKHARZ Open Air ist weiter tatkräftig dabei, dass Billing für 2017 zusammenzustellen – und legt jetzt wieder mit einem Dreierpack nach! Neben den Folk-Metalern KORPIKLAANI und der Thrash-Metal-Band DEW-SCENTEND wird auch die neue deutsche Industrial/Gothic-Metal-Truppe OST FRONT im Juli 2017 die Reise in den Harz antreten. Damit sieht die illustre Liste der bisher bestätigten Bands wie folgt aus:



ARCH ENEMY

DEATHANGEL

DESERTED FEAR

DEW-SCENTED

ICED EARTH

IN EXTREMO

KORPIKLAANI

LORD OF THE LOST

MONO INC.

OST FRONT



Das ROCKHARZ Open Air 2017 findet vom 05. - 08. Juli 2017 in Ballenstedt statt.