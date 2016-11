Für das ROCK HARZ Festival 2017 in Ballenstedt sind heute drei neue Bands bestätigt worden:



Damit liest sich das bisherige Billing wie folgt:





ARCH ENEMY

BLIND GUARDIAN

DEATHANGEL

DESERTED FEAR

DEW-SCENTED

HEAVEN SHALL BURN

ICED EARTH

IN EXTREMO

INSOMNIUM

KORPIKLAANI

LORD OF THE LOST

MONO INC.

OST+FRONT

TANK

THE VINTAGE CARAVAN

UNZUCHT

VARG