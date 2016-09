Die u.a. um den ehemaligen SCORPIONS-Drummer Hermann Rarebell, MAD MAX-Boss Michael Voss und H-BLOCKX-Basser Stephan Hinz versammelten ROCK WOLVES haben einen Videoclip zu ihrem Song "Rock For The Nations", welcher auch den Titeltrack zu ihrem am 28. Oktober erscheinenden Album bildet, veröffentlicht.







01. Rock For The Nations

02. Surround By Fools

03. Out Of Time

04. What About Love

05. The Blame Game

06. Riding Shotgun

07. Nothings Gonna Bring Me Down

08. The Lion Is Loose

09. I Need Your Love

10. Lay With Me

11. Inside Out