Der STEELER- und KEEL-Frontmann Ron Keel hat einen Vertrag mit der von MEGADETH-Bassist David Ellefson geführten EMP Label Group geschlossen. Das neuerlich ins Leben gerufene Sub-Label EMP Outlaw, das sich auf Southern Rock spezialisiert, wird am 2. März das ursprünglich 2014 "Metal Cowboy"-Album der RON KEEL BAND neu auflegen. Zudem dürfen sich Fans in Kürze auf den Nachfolger "Fight Like A Band" freuen.