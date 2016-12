Der ehemalige MANOWAR-Gitarrist Ross "The Boss" Friedman hat nunmehr die neue Besetzung seines Solo-Unternehmens ROSS THE BOSS vorgestellt. Neben dem Saitenhexer setzt sich die Truppe nun aus SYMPHONY X-Bassist Mike LePond, dem ebenfalls früher bei MANOWAR beschäftigten Drummer Kenny "Rhino" Earl und LET US PRAY-Sänger Marc Lopes zusammen. 2017 werden sich ROSS THE BOSS auf die "Discipline Of Steel"-Tour begeben, deren Europa-Daten in Kürze bekannt gegeben werden sollen.