Der notorische Ex-MANOWAR-Gitarrist und -Mitbegründer, ROSS THE BOSS Friedman, präsentiert zum Start der Europatour seiner Band eine neue Version des MANOWAR-Klassikers "Blood Of My Enemies" und ein Album mit neuem Material haben Ross und seine Mitstreiter ebenfalls in Arbeit bzw. in der Pipeline:







Tourdaten von ROSS THE BOSS:



03/06 Mannheim, Germany

03/08 Hamburg, Germany

03/09 Stadskanaal, Netherlands

03/10 Essen, Germany

03/11 Andernach, Germany

03/12 Helmond, Netherlands

03/13 Utrecht, Netherlands

03/16 Barcelona, Spain

03/17 Zaragoza, Spain

03/18 Erandio, Spain

03/19 Madrid, Spain

03/20 Cangas do Morrazo, Spain

03/21 Lisbon, Portugal

03/24 Brescia, Italy

03/25 Torino, Italy

03/26 Prato, Italy

03/28 Diest, Belgium

03/30 London, UK

03/31 Evesham, UK

04/01 Swansea, UK

04/02 Dublin, Ireland

04/04 Glasgow, UK

04/05 Edinburgh, UK

04/06 Milton Keynes, UK





ROSS THE BOSS-Line-Up:



Ross The Boss- Guitars

Marc Lopes - Vocals

Mike LePond -Bass

Rhino - Drums