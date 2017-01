Ex-Manowar-Gitarrist Ross "The Boss" Friedman hat im Zuge der Ankündigung für die im Frühjahr stattfindende "Discipline Of Steel" Tour auch das neue ROSS THE BOSS Line-Up bekanntgegeben.

Dazu gehören neben Ross selbst Symphony X-Bassmann Mike LePond, Kenny “Rhino” Earl (ex-MANOWAR) an den Drums und Sänger Marc Lopes.



25 Europa-Konzerte sind bis dato bestätigt:



03/03 Zlin, Czech Republic

03/05 Vienna, Austria

03/06 Mannheim, Germany

03/08 Hamburg, Germany

03/09 Stadskanaal, Netherlands

03/10 Essen, Germany

03/11 Andernach, Germany

03/12 Helmond, Netherlands

03/13 Utrecht, Netherlands

03/16 Barcelona, Spain

03/17 Zaragoza, Spain

03/18 Erandio, Spain

03/19 Madrid, Spain

03/20 Cangas do Morrazo, Spain

03/21 Lisbon, Portugal

03/24 Brescia, Italy

03/25 Torino, Italy

03/26 Prato, Italy

03/28 Diest, Belgium

03/30 London, UK

03/31 Evesham, UK

04/01 Swansea, UK

04/02 Dublin, Ireland

04/04 Glasgow, UK

04/05 Edinburgh, UK

04/06 Milton Keynes, UK