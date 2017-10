Das Line Up für das RUHRPOTT METAL MEETING, das bereits zum dritten Mal, am 08. und 09. Dezember, stattfindet, wird mit ORDEN OGAN und WOLFHEART vollendet.



Auf der Hauptbühne finden sich dann außerdem MAX & IGGOR CAVALERA mit ihrem „Return To Roots“ Set ein, bei der die weltweit erfolgreiche Cavalera-Familienbande das Klassiker-Album „Roots“ in voller Länge auf die Bühne bringt.

Mit DORO entert die Queen Of Metal das Line-Up. Mit TESTAMENT spielt eine Thrash-Metal Legende aus den 1980ern auf.



Weiterhin bestätigt auf der Hauptbühne sind ANNIHILATOR, DEATH ANGEL, SAVAGE MESSIAH, OVERKILL, INSOMNIUM, GLORYHAMMER und DESERTED FEAR. Auf der Flöz-Stage dagegen spielen WIZARD, ERAZOR, UNIVERSE, PHANTOM CORPORATION und ONKEL TOM auf, während DESPAIR sich für ihr Set formieren.