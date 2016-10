Die Dokumentation "Rush: Time Stand Still" der kanadischen Progressive Rock-Legende RUSH kann ab dem 03. November 2016 [allerdings vorerst nur in den USA und Kanada] im Kino und ab dem 18. November 2016 auch auf DVD/Blu-ray begutachtet werden.



Einen Trailer zu "Rush: Time Stand Still" gibt es weiter unten.



Präsentiert wird ein Blick hinter die Kulissen der ausverkauften "R40"-Tour, enthalten ist obendrein noch "Rush: A Salute to Kings", eine 20minütige Diskussion mit Gene Simmons (KISS), Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS), Taylor Hawkins (FOO FIGHTERS), Ann und Nancy Wilson (HEART), Scott Gorham (THIN LIZZY), sowie dem Produzenten von RUSH, Nick Raskulinecz.