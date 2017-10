Die Isländer von SÓLSTAFIR werden im November und Dezember auf Tour durch Europa gehen, um ihr neues Album "Berdreyminn" [veröffentlicht im Mai über Season of Mist] vorzustellen. Mit von der Partie sind MYRKUR und ÁRSTÍĐIR.

Ein neues Video zum Song "Hula" gibt es auch zu sehen:







Hier die Termine:



13.11. - Helsinki [FI] @ Tavastia*

14.11. - Moskau [RU] @ Volta*

15.11. - St. Petersburg [RU] @ Club Zal*

17.11. - London [UK] @ Heaven

18.11. - Leeuwarden [NL] @Neushoorn

19.11. - Lille [FR] @ Maison Folie Beaulieu

20.11. - Paris [FR] @ Alhambra

21.11. - Rennes [FR] @ Antipode MJC

23.11. - Bilbao [ES] @ Santana27

24.11. - Madrid [ES] @ Caracol

25.11. - Barcelona [ES] @ Razzmatazz2

26.11. - Marseille [FR] @ Jas Rod**

27.11. - Aarau [CH @ KiFF

28.11. - Milan [IT] @Circolo Magnolia

29.11. - MüNCHEN [DE] @ THEATERFABRIK

30.11. - SALZBURG [AT] @ ROCKHOUSE

01.12. - Bologna [IT] @ Locomotiv

02.12. - Zagreb [HR] @ Culture Factory

04.12. - Belgrad [RS] @ Dom Omladine

05.12. - Bukarest [RO] @ Quantic Club

08.12. - Cluj-Napoca [RO] @ /Form Space

07.12. - Budapest [HU] @ A38

08.12. - WIEN [AT] @ ARENA

10.12. - Krakow [PL] @ Kwadrat

11.12. - Prag [CZ] @ Roxy

12.12. - Berlin [DE] @ Heimathafen

13.12. - KöLN [DE] @KANTINE

14.12. - OSNABRüCK [DE] @ ROSENHOF**

15.12. - ROTTERDAM [NL] @ MAASSILO

16.12. - BRüSSEL [BE] @VK

17.12. - HAMBURG [DE] @ GRüNSPAN

18.12. - KOPENHAGEN [DK] @ PUMPEHUSET

19.12. - OSLO [NO] @ PARKTEATERET

20.12. - STOCKHOLM [SE] @ DEBASER STRAND



*NUR SÓLSTAFIR

**OHNE MYRKUR