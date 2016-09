Die einheimischen True Metaller SACRED STEEL haben mit "Let There Be Steel" ein neues Video veröffentlicht. Der zugehörige Song wird sich auf ihrem kommenden Album "Heavy Metal Sacrifice" befinden, das am 14. Oktober via Cruz Del Sur Music in den Handel kommen wird.







01. [Intro] Glory Ride

02. Heavy Metal Sacrifice

03. The Sign Of The Skull

04. Hail The Godz Of War

05. Vulture Priest

06. Children Of The Sky

07. Let There Be Steel

08. Chaos Unleashed

09. The Dead Walk The Earth

10. Beyond The Gates Of Nineveh

11. Iron Donkey