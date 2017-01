Nach vierzig Jahren Bandgeschichte werden sich die kanadischen Progressive Rocker von SAGA nach einer letzten Tour unter dem vielsagenden Motto "Final Chapter" in diesem Jahr von den Bühnen der Welt verabschieden.



SAGA hatten sich im Jahre 1977 in Oakville, Ontario, in Kanada gegründet und ihr erstes Album 1978 veröffentlicht.

SAGA sind: Michael Sadler, Jim Crichton, Ian Crichton, Jim Gilmour und Mike Thorne.