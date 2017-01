SAINTED SINNERS, die neue Band um ex-ACCEPT. bzw. ex-BANGALORE CHOIR-Sänger David Reece, wird ihr selbstbetiteltes Debüt am 24. Februar 2017 via El Puerto Records in den Handel bringen.



Das Line-Up besteht neben Reece noch aus Gitarrist Frank Pané, Keyboarder Ferdy Doernberg (AXEL RUDI PELL) und der Rhythmussektion, bestehend aus den beiden ex-PURPENDICULAR-Recken Malte Frederik Burkert (Bass) und Drummer Berci Hirleman.



"Sainted Sinners"-Trackliste:



01. Knight Of The Long Knives

02. Beauty In The Beast

03. Maybe She's Got Balls

04. We're All Sainted Sinners

05. Blue Lightning Man

06. The Love That I Have Found

07. Did You

08. In Need

09. Evangeline

10. Shine Diamond Girl

11. Truth Is A Lie



Geschrieben und produziert wurde "Sainted Sinners" von Pané und Reece höchstselbst, aufgenommen wurde bei "Sound Design" zusammen mit Robbie Hochwind und anschließend mit Mario Percudani in den "Tanzan Music Studios". Das Mastering stammt von Daniele Mandelli ebenfalls aus den "Tanzan Music Studios".



Hier ein Trailer zur Scheibe: