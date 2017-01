Der ehemals bei ACCEPT beschäftigte Sänger David Reece hat mit SAINTED SINNERS eine neue Band ins Leben gerufen. Mit dabei ist auch Keyboarder Ferdy Doernberg [AXEL RUDI PELL] sowie Gitarrist Frank Pané und de ehemaligen PURPENDICULAR-Mitglieder Malte Frederik Burkert [Bass] und Berci Hirleman [Drums]. Das selbst betitelte Debüt der Truppe erscheint am 24. Februar über El Puerto Records.







01. Knight Of The Long Knives

02. Beauty In The Beast

03. Maybe She's Got Balls

04. We're All Sainted Sinners

05. Blue Lightning Man

06. The Love That I Have Found

07. Did You

08. In Need

09. Evangeline

10. Shine Diamond Girl

11. Truth Is A Lie