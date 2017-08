Die Schweizer Dark Metaller von SAMAEL werden ihr mittlerweile zehntes Album, "Hegemony", am 13. Oktober 2017 via Napalm Records veröffentlichen.



Das offizielle Lyric-Video zu dem Track "Red Planet" kann hier in Augenschein genommen werden und die Trackliste zu "Hegemony" liest sich wie folgt:



01. Hegemony

02. Samael

03. Angel Of Wrath

04. Rite Of Renewal

05. Red Planet

06. Black Supremacy

07. Murder Or Suicide

08. This World

09. Against All Enemies

10. Land Of The Living

11. Dictate Of Transparency

12. Helter Skelter

13. Storm Of Fire (Bonustrack)











SAMAEL ist:



Vorph (Michael Locher) -: Guitar, Vocals

Xy - Keyboards and Programming

Makro - Bass