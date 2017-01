Die wieder erstarkten U.S. Metaller SANCTUARY, in deren Reihen u.a. der NEVERMORE-Sänger Warrel Dane firmiert, haben mit "Die For My Sins" einen ersten Song von ihren kommenden Album "Inception" veröffentlicht.



Bei "Inception" handelt es sich um den verloren geglaubten Vorgänger des 1988er Debüts "Refuge Denied", welchen SANCTUARY bereits 1986 aufgenommen haben. Die Songs wurden von Produzent Chris "Zeuss" Harris [u.a. QUEENSRYCHE, HATEBREED] restauriert und werden am 24. Februar 2017 veröffentlicht.











01. Dream Of The Incubus

02. Die For My Sins

03. Soldiers Of Steel

04. Death Rider / Third War

05. White Rabbit [JEFFERSON AIRPLANE-Cover]

06. Ascension To Destiny

07. Battle Angels

08. I Am Insane

09. Veil Of Disguise