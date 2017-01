Century Media Records werden am 24. Februar 2017 den offiziellen Vorgänger zum SANCTUARY-Debüt ["Refuge Denied" aus dem Jahre 1988] namens "Inception" in den Handel bringen.

"Inception" umfasst zuvor verloren geglaubte Studio-Aufnahmen, die SANCTUARY-Gitarrist Lenny Rutledge entdeckt hatte und die von Chris "Zeuss" Harris (QUEENSRŸCHE, HATEBREED) remastert und restauriert wurden.



Das Lyric-Video zu dem Song "Dream Of The Incubus" kann hier in Augenschein genommen werden:







Aufgenommen im März 1986 ("Soldiers Of Steel", "Battle Angels") in den "Triad Studios" in Redmond, Washington und im "Studio One" in White Center zwischen April und Juli 1986, umfasst "Inception" unveröffentliche Songs wie o.g. "Dream of The Incubus" und "I Am Insane", sowie Klassiker von "Refuge Denied" in unsprünglicherer Form.



"Inception"-Trackliste:



01. Dream Of The Incubus

02. Die For My Sins

03. Soldiers Of Steel

04. Death Rider / Third War

05. White Rabbit (JEFFERSON AIRPLANE-Cover)

06. Ascension To Destiny

07. Battle Angels

08. I Am Insane

09. Veil Of Disguise