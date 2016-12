Am 24. Februar veröffentlichen SANCTUARY ihr neues Album "Inception" via Century Media. "Inception" ist die offizielle Fortsetzung des Debüts "Refuge Denied" aus dem Jahr 1988.



SANCTUARY – "Inception" track-listing:

1. Dream Of The Incubus

2. Die For My Sins

3. Soldiers Of Steel

4. Death Rider / Third War

5. White Rabbit (Jefferson Airplane cover)

6. Ascension To Destiny

7. Battle Angels

8. I Am Insane

9. Veil Of Disguise







SANCTUARY live

15.06.2017 - 17.06.2017 (DE) ST. GOARSHAUSEN / Rockfels, Loreley

16.06.2017 - 18.06.2017 (FR) CLISSON / Hellfest

12.07.2017 (DE) BALINGEN / Bang Your Head!!!, Messegelände

14.07.2017 - 15.07.2017 (SE) GAVLE / Gefle Metal Festival

24.07.2017 - 28.07.2017 (SV) TOLMIN / Metaldays

27.07.2017 - 29.07.2017 (DE) BRANDE-HOERNERKIRCHEN / Headbangers Open Air