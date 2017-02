Century Media Records werden am 24. Februar 2017 den "Vorläufer" zum SANCTUARY-Klassiker "Refuge Denied" unter dem Namen "Inception" auf den Markt bringen.



"Inception" umfasst unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Jahre 1986, die SANCTUARY-Gitarrist Lenny Rutledge entdeckt hatte und die von Produzent Chris "Zeuss" Harris (QUEENSRŸCHE, HATEBREED) remixt und remastert wurden.



Im folgenden Video mit dem Titel "Inside Inception #1: Auburn Jam Room" zeigt Lenny Rutledge das erste Gebäude, in dem SANCTUARY jemals geprobt haben:







"Inception"-Trackliste:



01. Dream Of The Incubus

02. Die For My Sins

03. Soldiers Of Steel

04. Death Rider / Third War

05. White Rabbit (JEFFERSON AIRPLAN-Cover)

06. Ascension To Destiny

07. Battle Angels

08. I Am Insane

09. Veil Of Disguise



Hier ein Video zu dem Track "Dream Of The Incubus":







Einen Stream zu "Die For My Sins" gibt es auch noch: