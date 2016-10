Die britischen Heavy Metal-Dinosaurier von SAXON werden auf ihrem nächsten Album eine Hommage an MOTÖRHEAD präsentieren, die sich laut Frontmann Biff Byford "They Played Rock And Roll" nennen wird, die klassische Phrase, die der verstorbene MOTÖRHEAD-Sänger Lemmy vor jedem Gig ans Publikum gerichtet hat.



Laut Biff wird "They Played Rock And Roll" musikalisch ähnlich wie Lemmy und Co. ausfallen und die neue LP bzw. der Nachfolger zu "Battering Ram" von 2015 soll Anfang 2017 veröffentlicht werden.