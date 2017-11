Die NWOBHM-Veteranen SAXON werden ihr neues Album "Thunderbold" am 2. Februar 2018 Militia Guard veröffentlichen. Die Platte entstand in Zusammenarbeit mit dem gefragten Produzenten Andy Sneap, der bereits mit Bands wie MEGADETH, ACCEPT und jüngst JUDAS PRIEST gearbeitet hat und wird folgende Songs beinhalten:



01. Olympus Rising

02. Thunderbolt

03. The Secret Of Flight

04. Nosferatu [The Vampires Waltz]

05. They Played Rock And Roll

06. Predator

07. Sons Of Odin

08. Sniper

09. A Wizard's Tale

10. Speed Merchants

11. Roadie's Song

12. Nosferatu [Raw Version]