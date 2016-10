Die britischen Heavy Metal-Dinosaurier SAXON haben mit "The Devil's Footprin" einen weiteren Ausschnitt aus ihrem aktuellsten Live-Dokument "Let Me Feel Your Power" ins Netz gestellt. Der Hauptteil des Live-Pakets wurde an zwei Abenden im November 2015 mitgeschnitten, als die Truppe als Support von MOTÖRHEAD in München auftrat.