Nachdem die einheimischen Metal-Veteranen SCANNER in diesem Jahr 30 werden, veröffentlicht die Truppe am 25. August eine Doppel-CD mit dem Titel "The Galactos Tapes". CD 1 wird dabei über Umfragen in diversen Social Media-Kanälen ausgewählte SCANNER-Originalsongs enthalten, wohingegen CD 2 Neuaufnahmen von Klassikern der Band enthalten wird, welche die Truppe mit ihrem Sänger Efthimios neu aufgenommen hat. Efthimios steht seit etwa einem Jahrzehnt bei der Formation hinter dem Mikro. Mit "Warp 7" kann bereits eine der Neueinspielungen gehört werden: