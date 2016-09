Die Hannoveraner Hardrocker von den SCORPIONS haben sich nunmehr offiziell die Dienste des ehemaligen MOTÖRHEAD-Drummers Mikkey Dee als permanentem Skinsman gesichert.

Dee übernimmt damit für den langjährigen, alkoholkranken SCORPIONS-Trommler James Kottak, den er bereits auf der letzten US-Tournee der Rockdinosaurier vertreten hatte.



Die SCORPIONS lassen dazu verlauten: "Wir möchten uns bei James für all' die Jahre in der Band und die persönliche Freundschaft bedanken.

Wir verstehen und respektieren, dass er Zeit braucht, während er die letzten Schritte seines Heilungsprozesses macht.



Nach unseren unglaublich erfolgreichen Shows in der USA, Europa und Asiaen, sind wir sicher in Mikkey Dee einen fantastischen Drummer gefunden zu haben. Er bringt frischen Wind in die Band und wir freuen uns auf die aufregende Zeit zusammen, die vor uns liegt."



Mikkey Dee ist auch ganz aus dem Häuschen: Ich fühle mich wirklich geehrt und privilegiert, auf diesem Level weiter trommeln zu können.



Ich bin mit den SCORPIONS aufgewachsen und habe die Band immer geliebt. Wir sind seit langem Freunde und das Reisen und Spielen in diesem Jahr zusammen mit Klaus, Rudolf, Matthias und Pawel ist ein Riesenspaß gewesen und die Crew ist ausgesprochen professionell.

Die SCORPIONS-Fans sind so warmherzig gewesen und es ist großartig gewesen, all' die verrückten, wundervollen MOTÖRHEADbangers unterwegs zu treffen.



Ich hatte fast 25 wundervolle Jahre mit meinen Freunden und Brüdern Lemmy und Phil bei MOTÖRHEAD und das wird auch immer die Grundlage für mein künftiges Drumming sein.

Lemmy hat immer großen Respekt vor den SCORPIONS gehabt, dafür, dass sie eine echte Rockband sind und ich bin mir sicher, dass er da oben stolz auf mich ist, dass ich weitermache und bei diesem tollen Act spiele.



Auf viele weitere Jahre voll Rock'n'Roll!