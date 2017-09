Die deutschen Hardrock-Veteranen von den SCORPIONS haben "ein paar" neue Songs für eine kommende Balladen-Kompilation eingespielt.

Laut SCORPIONS-Frontmann Klaus Meine werde besagtes "Best Of Ballads"-Album noch im November 2017 via Sony Music erscheinen.



Die immer noch aktuelle SCORPIONS-Scheibe, "Return To Forever", stammt aus dem Jahre 2015.