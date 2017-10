Die SCORPIONS haben inzwischen die Trackliste ihrer am 24. November erscheinenden Balladen-Sammlung "Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads" veröffentlicht. Selbige liest sich wie folgt:



01. Born To Touch Your Feelings ["MTV Unplugged"]

02. Still Loving You ["Comeblack" Version]

03. Wind Of Change ["Comeblack" Version]

04. Always Somewhere [2015 Remaster]

05. Send Me An Angel [New Acoustic Version 2017]

06. Holiday [2015 Remaster]

07. Eye Of The Storm [Radio Edit]

08. When The Smoke Is Going Down [2015 Remaster]

09. Lonely Nights

10. Gypsy Life

11. House Of Cards [Single Edit]

12. The Best Is Yet To Come

13. When You Came Into My Life ["MTV Unplugged"]

14. Lady Starlight [2015 Remaster]

15. Follow Your Heart [New Full-Band Version 2017]

16. Melrose Avenue [New Song]

17. Always Be With You [New Song]