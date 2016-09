Die Metaller von SECRET SPHERE haben ihre Performance des Songs "Legend" von ihrem kommenden Live-Album "One Night In Tokyo" veröffentlicht. Das Live-Dokument selbst erscheint am 14. Oktober via Frontiers Music.







CD1:



01. Intro: A Journey Through Time

02. X

03. Healing

04. Union

05. The Fall

06. Lie To Me

07. Wish And Steadiness

08. Legend

09. Under The Flag Of Mary Read

10. The Scars That You Can't See

11. Eternity



CD2:



01. Mr. Sin

02. Leonardo Da Vinci

03. Lady Of Silence

04. Dance With The Devil

05. Lie To Me [Studio Bonustrack; Feat. Anette Olzon]



