Der neue SECRET SPHERE-Song "Faith" kann hier gestreamt werden.

Der Track stammt vom mittlerweile neunten Album der Band, "The Nature Of Time", das am 02. Juni 2017 via Frontiers Music Srl in den gut sortierten Fachhandel gelangen wird.







"The Nature Of Time"-Trackliste:



The Nature Of Time



Chapter I - Genesis



- Intermission

- The Calling



Chapter II - The Seven Virtues



- Love

- Courage

- Kindness

- Honesty

- Faith

- Reliance

- Commitment



Chapter III - The New Dawn



- The Awakening



Chapter IV - The Way



- The New Beginning





Hier gibt es auch noch das offizielle Video zu dem Song "The Calling":









SECRET SPHERE ist:



Michele Luppi - Vocals

Aldo Lonobile - Guitars

Andrea Buratto - Bass

Gabriele Ciaccia - Keyboards

Marco Lazzarini - Drums