Die Alternative Rocker von SEETHER melden sich am 12. Mai 2017 mit ihrem bereits siebenten Full-Length-Studioalbum mit dem Titel "Poison The Parish" zurück.



Erscheinen wird die neue Scheibe erstmals via des neuen, von SEETHER-Frontmann Shaun Morgan gegründeten Labels Canine Riot Records.

Aufgenommen wurde "Poison The Parish" im "Blackbird Studio" in Nashville, Tennessee und erstmals auch von SEETHER-Mainman Morgan produziert.



Als erste Single wird der Song "Let You Down" ausgekoppelt, zu dem es auch ein Video gibt:







"Poison The Parish"-Trackliste:



01. Stoke The Fire

02. Betray And Degrade

03. Something Else

04. I'll Survive

05. Let You Down

06. Against the Wall

07. Let Me Heal

08. Saviours

09. Nothing Left

10. Count Me Out

11. Emotionless

12. Sell My Soul