Hier kann das Lyric-Video zu dem neuen Song "Enemy Of Truth" von den griechischen Symphonic Death Metallern von SEPTICFLESH in Augenschein genommen werden.

Der Track stammt vom kommenden, bereits zehnten Full Length-Album, "Codex Omega", das am 01. September 2017 via Prosthetic Records veröffentlicht wird.



"Codex Omega" wurde produziert von Jens Bogren (OPETH, DIMMU BORGIR) und enthält als Bonus auch noch drei Orchestertracks, aufgenommmen mit dem "Filmharmonic Orchestra" aus Prag.



"Codex Omega"-Trackliste:



Disc One:



01. Dante's Inferno

02. 3rd Testament (Codex Omega)

03. Portrait Of A Headless Man

04. Martyr

05. Enemy Of Truth

06. Dark Art

07. Our Church, Below The Sea

08. Faceless Queen

09. The Gospels Of Fear

10. Trinity



Disc Two:



01. Martyr Of Truth

02. Dark Testament

03. Portrait Of A Headless Man (Orchestral Version)